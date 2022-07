Boeren vertrekken bij distributiecentrum Gieten na oproep burgemeester

Actievoerders die sinds gisterochtend het distributiecentrum van de Coop in Gieten blokkeerden, zijn vannacht vertrokken na een dringende oproep van burgemeester Anno Wietze Hiemstra van Aa en Hunze. Hij riep de boeren op een eind te maken aan de demonstratie, onder meer omdat de voedselvoorziening in gevaar dreigde te komen.

"De boodschap van het protest is helder doorgekomen, maar aan de blokkadeacties zit een houdbaarheidsdatum. De voedselvoorziening dreigt in gevaar te komen. Bovendien komen de openbare orde en verkeersveiligheid in het geding. Daarmee raakt het boerenprotest ook direct onze inwoners", maakt de burgemeester duidelijk in een statement dat na middernacht werd gepubliceerd.