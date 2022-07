Liveblog: boeren vertrekken weer bij distributiecentrum Gieten

De actievoerende boeren zijn vanochtend vertrokken voor de poorten van het distributiecentrum in Beilen. Dat gebeurde na een gesprek met waarnemend burgemeester Cees Bijl.

In Gieten verzocht burgemeester Anno Wietze Hiemstra de boeren om te vertrekken. Dat was rond middernacht. Een deel van de demonstranten vertrok, maar een aantal bleef het distributiecentrum blokkeren. Iets na 10.00 uur vanochtend werd de blokkade opgeheven. Daarna kwamen demonstranten weer terug en zorgden opnieuw voor een blokkade. Pas later vanmiddag vertrokken de boeren dan echt uit Gieten.