Wat vind jij: Boeren moeten stoppen met het blokkeren van distributiecentra

Boeren blokkeerden gisteren op verschillende plekken in Nederland distributiecentra om te protesteren te het voorgenomen stikstofbeleid. In Drenthe ging het om het distributiecentrum van de Coop in Gieten, en van de Jumbo in Beilen. Het CBL zei te vrezen voor miljoenen euro's schade, en in verschillende supermarken waren gisteren al lege schappen te zien.