Zeldzame monniksgier gespot in De Onlanden

De monniksgier is de grootste roofvogel van Europa. Hij is iets meer dan een meter lang en in vlucht hebben zijn vleugels een spanwijdte van tweeënhalf tot drie meter.De vogel is overwegend bruinzwart. Zijn kop is kaal, maar op zijn nek staan juist lange veren die een brede kraag vormen, als de capuchon van een monnik. Daar komt ook de naam van het dier vandaan.De monniksgier leeft alleen en zoekt vanuit grote hoogte zwevend naar aas. Hij broedt onder andere in Spanje, Griekenland en Turkije, maar ook op het eiland Mallorca.In Nederland is de monniksgier een zeer zeldzame dwaalgast. In het voorjaar van 2005 streek een exemplaar in de Oostvaardersplassen neer.