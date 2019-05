Bokser Ben Tingen is ready to rumble!

90,1 Kilogram, schoon aan de haak! Profbokser Ben Tingen uit Bovensmilde kan opgelucht ademhalen na de officiële weging. Vanavond staat hij in de Bonte Wever in Assen tegenover de 31-jarige Ervin Dzinic. De Bosniër was bij de weging 89 kilo en is net iets kleiner dan onze Drent. Beide mannen komen uit in het zogenaamde cruisergewicht, waarbij een maximum van 90,7 kilogram is toegestaan.

"Ik moest een klein beetje terug in gewicht. Ik heb vanmorgen maar een klein beetje gegeten en aan het einde van de ochtend nog even getraind met het zweetpak aan. Ik denk dat ik daarbij nog anderhalve kilo ben verloren. Dat was voldoende", laat Tingen weten. "Daarna heb ik me gewogen op verschillende weegschalen om te kijken of het klopt. Daar kan nog wel eens verschil in zitten. Maar het was allemaal in orde."Buiten het fysieke gedeelte is Tingen ook mentaal in orde. "Ik heb echt de tijd genomen om me voor te bereiden op deze partij. Ik heb ook thuis en op m'n werk dingen aangepast zodat ik meer rust heb kunnen nemen. Daar hebben we iets meer in geïnvesteerd nu", verklaart Tingen.TV Drenthe zendt morgenavond vanaf 21.30 uur de twee hoofdpartijen van het Drentse Boksgala live uit. De eerste partij gaat tussen Gevorg Khatchikian. Hij is geboren in Armenië, maar woont al sinds zijn dertiende in Heerlen. Hij staat tegenover Ruslan Shchelev uit Oekraïne.Daarna volgt de partij tussen Ben Tingen en Ervin Dzinic. Er wordt gevochten om de intercontinentale titel van de World Boxing Federation. Bij winst kan één van de heren in aanmerking komen voor een gevecht om de wereldtitel bij deze bond.