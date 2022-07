Boerenacties in Gieten gaan door, blokkade in Beilen opgeheven

Na een gesprek met waarnemend burgmeester Cees Bijl van de gemeente Midden-Drenthe zijn de meeste demonstrerende boeren vanochtend vertrokken van het distributiecentrum van Jumbo in Beilen. Sinds gisteren blokkeerden de demonstranten daar met hun trekkers de toegang, er kon geen vrachtwagen meer in of uit.

Ook bij het distributiecentrum van de Coop in Gieten werd de blokkade opgeheven, maar een uurtje later werd het terrein opnieuw afgesloten door de boeren.

'Het is mooi geweest'

Waarnemend burgemeester Bijl liet de boeren in Beilen gisteravond weten dat het mooi was geweest. "Jullie hebben je punt gemaakt, nu stoppen." Daarbij gaf hij ze tot 09.00 uur vanmorgen de tijd om al hun spullen op te ruimen. Vanmorgen om 08.30 uur kwam de burgervader kijken of dat ook werkelijk was gelukt. Hij liet de actievoerders weten dat ze hun demonstratie op een nette manier hadden georganiseerd en dat ze zich goed aan de afspraken hadden gehouden.

ME niet nodig in Beilen

In het land werden meerdere blokkades door de ME opgeheven, maar dat was tot het geluk van de burgemeester in Beilen niet nodig. "Ik doe dat natuurlijk liever ook niet, maar de boeren hielden zich goed aan de regels." Bijl weet dat de boerenacties hiermee niet eindigen, maar is blij dat de demonstratie in Beilen voor nu voorbij is.