Politie: boeren reden spookrijdend over A37, rijbewijzen afgepakt

Op de A37 ter hoogte van Zwartemeer werd gisteren twee keer actie gevoerd door boeren. Omdat zij met hun trekkers de weg blokkeerden, stond het verkeer in beide richtingen muurvast. De ME werd opgeroepen en waarschuwde om de blokkade op te heffen. Uiteindelijk vertrokken de demonstranten. Een aantal van hen kwam later weer terug op de A37, maar dat duurde volgens de politie 'niet heel lang'.

Op meerdere plekken in het Noorden greep de ME in. Dat gebeurde bij distributiecentra in Sneek en Heerenveen. Volgens de politie hebben demonstranten de kans gekregen om vrijwillig te vertrekken en de blokkade op te heffen. Omdat de actievoerders niet weggingen, besloot de ME in te grijpen. In Heerenveen werd uiteindelijk traangas ingezet. Bij beide protestacties werden in totaal zeven personen aangehouden.