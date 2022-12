Stikstof in Bargerveen: Tot tweemaal zoveel stikstof van Duitse landbouw als van Nederlandse landbouw

Dat geldt ook voor de blauwe kiekendief. Lang was er een paar dat broedde in het Bargerveen, maar de laatste jaren is dat niet meer het geval. In de winter worden nog wel eens blauwe kiekendieven gespot. Het landschap zou nog steeds op orde moeten zijn voor deze vogel om te broeden, maar er zijn minder prooien.

In de buurt van het Bargerveen zijn twee grote industriële stikstofuitstoters gevestigd. Het gaat om koolstofproducent Cabot Norit Activated Carbon in Klazienaveen en industriepark GETEC in Emmen. Allebei staan ze in de top 100 van grootste industriële uitstoters qua stikstof in Nederland. Toch heeft de industrie maar een beperkte impact in het gebied. Van alle stikstof in Bargerveen komt iets meer dan 1 procent vanuit de industrie.