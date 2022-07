Monumentale Engelenweij wordt omgetoverd tot vakantieparadijsje

32 appartementen, een theetuin, een moestuin en dierenweide. In een notendop zijn dat de plannen die op stapel staan voor De Engelenweij, een bijna 200 jaar oude boerderij bij Schoonebeek.

Ondernemer en eigenaar Manfred Lippold hoopt begin volgend jaar de noodzakelijke verbouwing te starten.

De uit 1828 stammende monumentale Engelenweij staat in het idyllische buurtschap Oostersebos. De omgeving vol eeuwoude eiken met rijkelijk groene kronen en rietgedekte, Saksische boerderijen geeft iedere passant het gevoel dat je een tijdreis naar het verleden maakt. Wie wil, kan dus straks een nachtje doorbrengen op deze fraaie plek.

Zomer 2023

Althans dat is het plan van de tevens uit Schoonebeek afkomstige Lippold. "Het idee is om in drie fasen De Engelenweij aan te pakken. Allereerst willen we met de schuur aan de slag, waarin zestien appartementen moeten komen die zowel afzonderlijk als door groepen verhuurd kunnen worden." Rond de zomer van 2023 moet die klus, als alles volgens plan verloopt, geklaard zijn. De volgende stap is om in de bijbehorende boerderij hetzelfde aantal kamers te realiseren.

Knechtenverblijf

Lippold wijst op het erf ten westen van de boerderij, waar fase drie gepland staat. "Daar stond ooit een knechtenverblijf. De fundamenten van dat verblijf zitten nog in de grond. Dat pand gaan we volledig herstellen." De bedoeling is dat hier een theetuin in combinatie met dagbesteding voor zorgbehoevenden wordt gerealiseerd.

Lippold is hierover nog in gesprek met een mogelijke partij. Op de lange termijn denkt hij ook nog aan het realiseren van vakantieverblijven in het achterliggende bosje. "Je moet dan denken aan bijvoorbeeld yurts en boom- of trekkershutten. Maar die plannen zijn nog heel erg pril."

Bij de koop inbegrepen

Kortom, De Engelenweij moet veranderen in een vakantieparadijsje. De vorige eigenaar, Willem van Engelenhoven, is maar wat blij met de nieuwe bestemming voor zijn voormalig stulpje.