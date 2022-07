Koe blijkt inderdaad gedood door een wolf

Een luguber beeld trof de boer uit Anderen op de bewuste avond aan in zijn weiland: een dode koe met een gat in het lijf. "In het weiland achter mijn huis heb ik een kudde koeien lopen, en ik zag dat er eentje aan de kant lag en niet bewoog. Ik ben toen gaan kijken en ik zag al gauw dat het foute boel was." Onderzoekers stellen nu dat deze aanval het werk was van een wolf, zo blijkt uit publicaties op de website van Bij12