Valse Picasso trekt veel bekijks

De ets werd ontdekt bij een onderzoek naar vervalsingen van de beroemde Spaanse kunstschilder. 'De pr rondom de aanwinst heeft heel veel bezoekers opgeleverd. We hebben normaal zo'n 9.000 bezoekers per jaar, maar dat zal nu wel op 12.000 of 13.000 uitkomen, denk ik", zegt conservator René Loesberg.De ets van Picasso hangt aan het begin van de expositie in een gangetje. Pas volgend jaar zal de ets een wat prominentere plek krijgen. Het museum in Vledder verzamelt kopieën en vervalsingen van kunst van bekende kunstenaars. Bezoekers van het museum kunnen er leren over het herkennen van valse kunstwerken.De vervalste ets van Picasso komt uit een serie werken die Picasso eind jaren dertig maakte voor de Franse kunsthandelaar Ambroise Vollard. De ongeveer honderd etsen staan bekend als de Suite Vollard.De vervalsing die nu in Vledder is te zien, is niet de enige. De werken uit de suite werden na het overlijden van Vollard op grote schaal vervalst. Mogelijk dat er in de toekomst nog meer vervalsingen uit deze serie te zien zijn in Vledder.