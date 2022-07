Informatiepunt Kamp Westerbork geopend: 'Hopen op veel bezoekers'

Het voormalige Apple Museum in Westerbork wordt deze zomer informatiepunt van Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Toeristen kunnen alvast wat leren over de historische plek door middel van een expositie. Ook krijgen ze vanuit het dorp de juiste routebeschrijving richting het voormalige kamp.

"De toeristen die naar Westerbork komen doen dat vaak vanwege het Herinneringscentrum", legt dorpsmanager Frank Schröer uit. "Vaak denken ze dat het in het dorp is, maar in de praktijk ligt het nog tien kilometer noordelijker. Met de tentoonstelling willen we de mensen die hier stranden een inkijkje geven van wat ze kunnen verwachten van het Herinneringscentrum."

Goed zichtbaar

De tentoonstelling is onbemand en toegankelijk voor iedereen. In de zaal is een banierenopstelling te zien samen met wat koffers en geluid- en filmfragmenten van kamp Westerbork. "In de koffers zit bijvoorbeeld kleding van één van de bewoners van het kamp. Je kunt dan een koptelefoon opzetten en het verhaal horen van die persoon", aldus Schröer.

Het informatiepunt zit midden in het dorp aan het Van Weezelplein. Een bewuste keuze zegt de dorpsmanager. "Je zit dan in het centrum van Westerbork. We zijn goed zichtbaar. De hoop is dan natuurlijk dat we genoeg mensen prikkelen die dan vervolgens naar het Herinneringscentrum gaan."

Het plan is een initiatief van Gastvrij Westerbork en kwam tot stand samen met het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. "Daarnaast hebben we nog een financiële bijdrage gekregen van de gemeente Midden-Drenthe."

Succes afwachten

De tentoonstelling blijft in eerste instantie open tot de herfstvakantie. Daarna wordt er geëvalueerd. Als het een succes is volgt er meer. "We hopen dan een meer toegesneden tentoonstelling te maken", vervolgt hij. "We willen de relatie tussen het kamp en het dorp Westerbork nog beter uitwerken. Maar alleen als het een succes is en dat moeten we nog afwachten."