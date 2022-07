'Oude gezelligheid' keert terug in oostelijk deel van Valthermond

Valthermond heeft na vijf jaar zwoegen een vertrouwde naam terug. Harm Greven heeft samen met zijn familie een droom verwezenlijkt door de fameuze The Old Smuggler Inn in ere te herstellen. Wel onder een iets verkorte naam: 'Old Smuggler'.

Oude tijden zullen daar niet herleven. "Het is niet de insteek dat we tot de late uurtjes doorgaan. Het draait allemaal om gezelligheid met elkaar", zegt Greven. "De jeugd in het dorp is hiervoor nu aangewezen op Musselkanaal, Stadskanaal, Emmen of zelfs Groningen. Straks kunnen ze op het fietsje weer in Valthermond terecht om een biertje te drinken en een potje te poolen. Het moet echt een ontmoetingspunt worden, zoals vroeger."

Familieproject

In 2017 kopen de gebroeders Jeffrey, Rodney en Wesley Greven het pand van Willie Ploeger. Vader Harm knikt goedkeurend: "Het is een investering voor henzelf." Een familieproject met drie generaties, want opa Albert heeft naar eigen zeggen een hoop stenen door de handen gehad tijdens de bouw. "Hopelijk komt er straks een vierde generatie Greven, die dit vervolgens voort wil zetten", blikt Harm vooruit.

Door het verdwijnen van The Old Smuggler Inn, was er - tot nu - geen horecapand meer in het dorp. Op het moment van overname is het gebouw bovendien behoorlijk verpauperd. Een rotte kies, zo je wilt. "Ik wilde dat graag opknappen", zegt Greven, die van huis uit accountant is, maar straks zelf de biertjes tapt. "Dit gedeelte van Valthermond heeft zoveel te bieden. Daar past een grandcafé naar mijn mening heel goed bij."