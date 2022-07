GGD Drenthe bereidt zich voor op nieuwe coronavaccinatieronde

Het RIVM en het OMT-V (een speciaal team dat adviseert over vaccinatie) adviseren binnenkort over de noodzaak en exacte doelgroepen van nieuwe vaccinatierondes. De GGD GHOR is gevraagd zich voor te bereiden om in drie weken tijd van 300.000 naar 500.000 vaccinaties per week te kunnen opschalen. Eventueel kan dit drie weken daarna worden opgevoerd naar 1,5 miljoen vaccinaties per week. Hiervoor is voldoende geschoold personeel een belangrijke voorwaarde. Door nu te starten met de voorbereidingen willen alle partijen op tijd klaar staan om te vaccineren wanneer dit nodig is.