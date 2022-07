Eis: twee jaar cel voor poging tot verkrachting 16-jarig meisje

De Emmenaar was een huisvriend van de moeder en kwam regelmatig in de woning van het meisje en haar moeder. Hij zou op die dag even wat boodschappen voor de moeder halen. Behalve de moeder van het meisje was op die dag ook een vriendin van het meisje in het huis.

Het latere slachtoffer was op die dag na haar werk op haar kamer even een uurtje op bed gaan liggen. De Emmenaar, die in de woonkamer was, bracht een bezoekje aan het toilet. Het was de vriendin van het meisje opgevallen dat het toiletbezoekje wel erg lang duurde. Op een gegeven nam ze een kijkje bij het toilet, en zag dat het niet bezet was.