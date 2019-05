Cees Bijl alweer weg uit RvC FC Emmen

Bijl deed de mededeling vanmiddag in het Radio Drenthe-programma Cassata. De gedeputeerde van de provincie Drenthe wil een schijn van belangenverstrengeling voorkomen en stapt daarom op.Het nieuwe college van GS is afgelopen maandag met vijf gedeputeerden gepresenteerd en ook Cees Bijl (PvdA) heeft daarin weer zijn plek. Een dag later besloot hij uit de RvC van Emmen te stappen, terwijl hij aanvankelijk tot 1 juli interim-voorzitter zou blijven.Bijl stapt op omdat 'afgelopen weekend duidelijk is geworden dat FC Emmen nu snel met de provincie in gesprek wil gaan over de accommodatie'. Hij verlaat de voetbalclub sneller dan verwacht om een vermoeden van belangenverstrengeling te voorkomen bij beslissingen die FC Emmen aangaan.Volgens de gedeputeerde was van meet af aan duidelijk dat hij er tijdelijk zou zitten. "Er kwam dit voorjaar een vraag vanuit FC Emmen of ik interim-voorzitter zou willen zijn van de nieuwe raad van commissarissen. Er lag toen nog geen verzoek richting de provincie met betrekking tot het stadion, dus ik vond dat ik dat kon doen op tijdelijke basis."Nu FC Emmen toch snel richting provincie wil voor financiële steun, nu nieuwbouw de enige optie lijkt, is het volgens Bijl tijd om te stoppen bij de club.De gedeputeerde bestrijdt dat hij er, achteraf gezien, beter helemaal niet in had kunnen stappen. Zo kwam er op zijn toetreding veel kritiek, omdat het neigde naar belangenverstrengeling, vanwege zijn bestuurlijke rol in Drenthe. Zelf ziet hij dat anders. "Het was niet te voorzien dat er nu al een hulpvraag zou komen aan de provincie. Dat is recentelijk veranderd, door een bouwkundige inspectie van een taxateur, en brengt alles in een stroomversnelling."Hoewel er nog geen officieel verzoek vanuit de club bij de provincie ligt, vindt Cees Bijl wel dat hij nu moest stoppen. "Want het gesprek zit er wel aan te komen en wat mij betreft is het dan heel helder: dat kan niet samengaan. Dus ben ik gestopt." Om er snel aan toe te voegen: "Maar het goede nieuws is dat als Emmen was gedegradeerd, niemand zich er druk om had gemaakt. We maken ons wel druk, omdat ze gelukkig in de eredivisie zijn gebleven", grijnst hij.Mocht de vraag voor steun voor een nieuw stadion van FC Emmen binnekort komen, dan ligt de verantwoordelijkheid bij de nieuwe sportgedeputeerde: Henk Brink van de VVD. Die wil niet vooruitlopen op de vraag of de provincie eventueel wil bijpassen. "Ik heb nog geen idee. Ik heb nog geen gesprek gehad en er is nog geen gesprek aangevraagd. Maar natuurlijk heb ik ook het nieuws gehoord. Ik ken de wens van Emmen en ik weet dat er bouwkundig iets is afgekeurd, maar er zou nog een contra-expertise komen. Daar heb ik nog niets van gehoord."Erover praten, dat kan volgens Brink zeker. "Want ik weet wel dat Drenthe trots is op Emmen en dat heel Drenthe heel graag wil dat FC Emmen de kans krijgt om in de eredivisie te blijven. Als de clubleiding een gesprek wil, gaan we dat aan. FC Emmen-voorzitter Ronald Lubbers is welkom bij ons, net als iedereen."In het bestuursprogramma van de vijf collegepartijen staat geschreven 'dat sportvoorzieningen, die een provinciaal belang dienen, in aanmerking komen voor een steuntje in de rug.' Of het stadion van FC Emmen zo'n voorziening voor zo'n steuntje kan zijn, zegt Brink. "Wat dat laatste steuntje in de rug moet zijn, moeten we afwachten." Maar op voorhand zegt Brink geen 'ja of nee'Brink: "Ik sta open voor een gesprek, want we hebben met Drenthe economisch een ambitie op vele fronten. Dan moet hier ook iets te doen zijn, zoals uitgaan, theater, vertier, evenementen. Je ziet ook dat FC Emmen enorm leeft, ook bijzonder onder de ondernemers, en er is ook een stuk trots. Dat ziet ook dit college."Allerlei argumenten dus om 'ja' te zeggen? Brink: "Ik zie heel veel positiviteit, maar de vraag blijft of we mee willen en kunnen financieren."