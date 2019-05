Elim voor het tweede jaar op rij kampioen

SVM Marknesse, dat net zoveel punten heeft als Elim, won ook haar laatste wedstrijd, maar het doelsaldo van het team van trainer Jan-Otto Benjamins is beter dan dat van de Flevolanders.De thuisclub liet direct zien wat de intentie was. Via verzorgd voetbal kansen creëren. Binnen twee minuten verzuimde Jarno Prijs de eerste kans van de wedstrijd te promoveren naar de openingstreffer. De gasten uit Flevoland, die al gedegradeerd zijn, speelden frank en vrij en kregen in de beginfase de nodige kansen. Doelman Alex Padding moest een paar keer redding brengen.Ondertussen werd met een schuin oog ook naar Marknesse gekeken.SVM had voor aanvang van de wedstrijd evenveel punten als Elim, maar een slechter doelsaldo (plus 37 om plus 28). Maar SVM kwam al vroeg in de wedstrijd op een 1-0 voorsprong tegen BSVV, zodat de druk in Elim toenam.Zes minuten voor rust kon er eindelijk gevierd worden. Bant doelman Kristian van der Beek nam de bal buiten zijn strafschopgebied aan, maar zijn pass werd onderschept, waarna Jay Doldersum de bal in een leeg doel kon schieten.Binnen twee minuten na rust was de spanning uit de wedstrijd. Daymen Doldersum kopte de bal, tegendraads, over Van der Beek binnen (2-0).Elim ging op zoek naar meer treffers en dat kreeg het publiek ook te zien. Jay Doldersum scoorde zijn tweede van de wedstrijd uit een prachtige vrije trap, terwijl Jarno Prijs de 4-0 mocht maken. Vlak voor tijd bepaalde Daymen Doldersum de eindstand op 5-0, waarna een groots feest losbarstte.