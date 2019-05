De vijfde klasse F: Heroïsche middag zonder gevolgen

Al wekenlang werken hekkensluiter DOS’63 en nummer voorlaatst Erica’86 naar het degradatietreffen zonder gevolgen op de laatste speeldag in de vijfde klasse F toe. DOS’63 wist dit seizoen slechts één duel te winnen. Met 1-10. Van Erica’86. De gasten uit Zuidoost-Drenthe staan er beter voor.“Wij hebben als technische staf één doel gesteld: niet laatste worden”, laat trainer/coach van Erica’86 Cor Huls voorafgaand aan de kraker weten. Een punt of meer volstaat voor de rood-gelen. Een week geleden hield Erica’86 kampioen Mussel op 0-0. “Voor rust hadden we met 3-0 voor kunnen staan.”Vijf minuten voor tijd roept Lambertus Nijenmanting DOS’63 in de kleedkamer. De oefenmeester coacht zijn laatste wedstrijd in Linde en krijgt een passend cadeau: vloei, shag en koffie. (Voorzitter Ronald Haan van DOS’63: “Als er op dinsdagavond een kan koffie overblijft dan weet Lambertus daar wel raad mee.” Nijenmanting: “Als ik ooit omval laat het dan maar op het voetbalveld zijn.”)Zo’n twintig supporters zijn op de thriller zonder spanning afgekomen. Via Sven Huls, zoon van, komt Erica’86 op voorsprong. Na een mooie aanval geeft Randy Loosman de hekkensluiter uit Linde hoop (1-1). Nog voor het rustsignaal zorgt Huls met zijn tweede voor lucht bij de gasten uit Erica.Na de pauze leeft DOS’63 op. In de rebound zorgt Leroy Mol voor de gelijkmaker (2-2). Uitgerekend Papito is met een droge knal van afstand verantwoordelijk voor de bevrijdende 3-2. Door een kenmerkend optreden in de rubriek hoort de aanvaller van DOS’63 op veel voetbalvelden in Drenthe zijn naam. “Ja, dat is wel mooi”, geeft Papito toe.Na dertien nederlagen op rij lijkt DOS’63 de laatste plaats over te dragen aan Erica’86. Tot de blessuretijd. Met een rake kopbal beslist Marko Boer namens Erica’86 het treffen. “Typerend voor ons seizoen”, vertelt Papito na het laatste fluitsignaal.Door de 3-2 zege blijft Erica’86 in de vijfde klasse F. Ondanks de zeventiende verliespartij van het seizoen ontloopt ook DOS’63 degradatie. De clubleiding van de formatie uit Linde twijfelt erover na de zomer terug te keren in het zondagvoetbal.