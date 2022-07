Sander ten Bosch stopt als directeur TT Festival: 'Na acht jaar mooi geweest'

Het TT Festival moet op zoek naar een nieuwe directeur. Assenaar Sander ten Bosch (53) stopt er na acht jaar mee. Hij vindt het 'mooi geweest'. Hij wil meer tijd om andere projecten te draaien met zijn eigen bureau Gidsing en met het evenementenbureau Voor Altijd Events dat hij samen draait met Tamara Boor.

Sander ten Bosch was sinds vier jaar directeur-bestuurder van de Stichting TT Week Assen, de zelfstandige organisatie die het TT Festival ging regelen in plaats van de gemeente. In die hoedanigheid heeft Ten Bosch maar één echt TT Festival kunnen organiseren. Dat was de afgelopen editie. "En die is fantasisch verlopen", zegt hij opgetogen. Noodgedwongen door corona moest hij in 2020 op het laatste moment kiezen voor een online-editie en vorig jaar kon er door corona niets in de stad worden georganiseerd.

Andere uitdagingen

Daarvoor was Ten Bosch als gemeente-ambtenaar vier jaar lang projectleider van het TT Festival, toen nog onder auspiciën van de gemeente: "Ik heb het TT Festival acht jaar met plezier gedaan, het is nu wel mooi geweest. Ik wil niet de Jan Smeets (Pinkpop-organisator, red.) van het TT Festival worden en bij het afscheid op het podium gehesen worden. Het wordt tijd voor andere uitdagingen."

Volgens Ten Bosch heeft hij samen met de Asser horeca zeven mooie edities neergezet, inclusief de online-versie. "Die was uiteindelijk toch wel succesvol, al moesten we daartoe op het laatste moment besluiten. Alles was toen voor het TT Festival geregeld, maar helaas mochten evenementen door corona niet doorgaan. Online hebben we toch voor een TT-feestje gezorgd."

'Kijk terug op mooie periode'

Ten Bosch kijkt tevreden terug op de afgelopen acht jaar, waarin het TT Festival van een driedaags festival naar een negendaags evenement is uitgegroeid met kermis, culturele activiteiten, kinderactiviteiten, motorvermaak en de TT Nachten. "Maar er is meer dan alleen het TT Festival en daar wil ik de komende jaren graag meer tijd voor hebben."

Zo is Ten Bosch ook betrokken bij evenementen als Delfsail, de Sneekweek en het festivalgebeuren rond de Formule1 op Zandvoort. De Asser festivaldirecteur liep al langer rond met het idee om afscheid te nemen van het TT Festival: "Ik kwam tijd te kort voor andere projecten, dus dat ik dan afscheid van het TT Festival moest nemen, dat wist ik al langer. Maar ik heb de reeks festivals goed kunnen afsluiten met een prima verlopen editie. Ik kijk terug op een mooie periode."

Grote aderlating

Berndt Benjamins, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting TT Week Assen, betreurt het vertrek van Sander ten Bosch: "Dit is natuurlijk een grote aderlating. Sander had geweldig veel ervaring met het TT Festival toen we hem vier jaar geleden aanstelden als directeur-bestuurder. We hadden hem graag nog wat langer gehouden. Want we hebben vooral een gekke tijd achter de rug met corona. Maar hij heeft een zelfstandig bureau en hij wil graag meer andere dingen doen. Dat hebben we te respecteren."

Volgens Benjamins wordt de vacature zo snel mogelijk opgevuld: "Want eigenlijk beginnen we na het TT Festival direct al met de evaluatie en start in september de productie voor de volgende editie alweer op. Dan moet je in november alweer verder opschakelen." Ten Bosch blijft voorlopig nog wel betrokken bij de Stichting TT Week Assen, voor de evaluatie van de afgelopen editie en de overdracht.

Goede verbinder