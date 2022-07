Provincie: Stikstofkaart moet van tafel en niet alleen boeren de dupe

De stikstofkaart waarop aangegeven is met hoeveel procent de stikstof per gebied moet afnemen, wordt door de provincie Drenthe terzijde gelegd. Dat laat gedeputeerde Henk Jumelet weten in een reactie op het stikstofplan van het kabinet.

"Na het verschijnen van de brieven van ministers Christianne van de Wal (voor natuur en stikstof) en Henk Staghouwer (landbouw, natuur en voedselkwaliteit) heb ik onrust, boosheid en radeloosheid gezien bij veel boeren en hun gezinnen", zegt provinciebestuurder Jumelet. "Dat raakt ons allemaal. In de vele gesprekken is het ongenoegen uitgesproken over de eenzijdige nadruk op de bijdrage van de boeren. Dat is wat mij betreft niet goed gegaan."