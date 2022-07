Stikstofkaart is weg, en nu? 'We volgen de wet en moeten de natuur herstellen'

Hij tuurt naar die kleurrijke kaart. "Je moet hem eigenlijk van een afstandje bekijken, want het is ook niet eens te zien", zegt hij geïrriteerd. Hij leeft zich in dat het helemaal vervelend moet zijn voor de agrariërs. "Die zien die kaart en zien dat ze op de rand van een geel, paars of groen gebied wonen. Dat levert onzekerheid op. Die 70 procent hé. Iedereen interpreteert het dat er in dat gebied dan 7 van de 10 agrariërs weg moeten." Hij herhaalt nogmaals zijn boodschap: "Zo werkt de realiteit niet."

De Drentse manier

Nee. De provincie Drenthe doet het liever op de eigen manier. "Zoals we het altijd al doen." Die manier is een gezamenlijke manier. Gezamenlijk is dan ook echt gezamenlijk. Met iedereen.

Jumelet: "We betreuren het dat nu alle aandacht uitgaat naar de landbouw. Boeren vinden dat oneerlijk." In het najaar komt het kabinet met de opgave voor andere sectoren. "Wij willen dat alle sectoren evenredig en gelijktijdig gaan bijdragen." Dus de industrie, verkeer én landbouw. En daar hoort ook een beetje het buitenland bij. Want ongeveer een derde van de stikstof die in de natuurgebieden neerdaalt, komt uit het buitenland. "Maar dat is meer iets voor de regering. De EU zelfs. Maar als we de mogelijkheid krijgen, zullen we zeker stikstof even onder de aandacht brengen bij onze buren."