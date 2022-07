OM vraagt vrijspraak voor oud-directeur zorgboerderij Papenvoort voor uitbuiting cliënt

Het is volgens de officier van justitie niet voldoende bewezen dat de oud-directeur Willy B. van de zorgboerderij De Vier Linden in Papenvoort van 2012 tot 2014 een bewoonster uitbuitte door haar zware klussen te laten doen in plaats van zorg te verlenen.

De aanklager vroeg de rechtbank de verdachte uit Den Haag van mensenhandel vrij te spreken.

Aangeslagen

Zichtbaar aangeslagen hoorde de aangeefster de eis van de officier van justitie aan. De vrouw deed in 2014 aangifte van onder meer PGB-fraude. Ze kampt met gezichts- en gehoorverlies en kreeg volgens haar niet de juiste zorg op de boerderij in Papenvoort. Ze moest veel te zware klussen doen en werd daarbij uitgescholden en gedenigreerd. Ondertussen incasseerde de toenmalige directeur maandelijks 8000 euro aan zorgbudget voor de vrouw. In plaats van goede zorg kreeg de vrouw opdrachten, waarvoor anders een bedrijf werd ingehuurd. Twee jaar na deze aangifte zag het OM te weinig bewijs om B. voor PGB-fraude te vervolgen en seponeerde de zaak.

Toch een zaak

De oud-bewoonster stapte naar het hof en diende een klacht in. Het gerechtshof vond niet dat er voldoende bewijs was voor PGB-fraude, maar zag wel aanwijzingen dat de vrouw was uitgebuit. Het hof liet meer onderzoek doen en besliste dat het OM B. toch moest vervolgen voor mensenhandel. Acht jaar na de eerste aangifte stond de 68-jarige vrouw uit Den Haag voor de rechter. Ze ontkent alle beschuldigingen. De aangeefster en haar partner klopten in 2012 bij haar boerderij aan voor onderdak. Beiden kregen kost en inwoning, in ruil voor het opzetten van een website voor de zorgboerderij.

Website

Ze kregen twee weken de tijd om de website te bouwen en elders een onderkomen te vinden. "Maar dat gebeurde niet. De site was niet klaar en zij hadden nog steeds geen dak boven hun hoofd. Ik kon ze toch niet op straat zetten", zei de verdachte. Vanwege de dubbele handicap van de bewoonster liet B. een zorgbudget (PGB) aanvragen. De aangeefster verklaarde destijds: "Ik moest direct een zorgovereenkomst ondertekenen, anders zouden mijn vriendin en ik op straat worden gezet". De officier van justitie twijfelt of dit zo is gegaan: "Het ondertekenen van deze overeenkomst is een voorwaarde om in de zorgboerderij te kunnen wonen".

Meehelpen op de zorgboerderij

Een andere voorwaarde is het meehelpen op de zorgboerderij. Dit houdt vaak in het verzorgen van dieren. Meerdere getuigen bevestigen het verhaal van de aangeefster dat zij daarnaast ook zware klussen deed, zoals het graven voor een riolering. Andere getuigen weerspreken dit en zeiden dat de vrouw dit vrijwillig deed om te laten zien hoe krachtig ze was. Volgens de officier van justitie moet er niet alleen voldoende bewijs zijn voor een veroordeling, maar ook de overtuiging ontbreekt dat B. erop uit was de bewoonster uit te buiten, om haar PGB-geld op te strijken. En bij te veel twijfel moet volgens de aanklager vrijspraak volgen.