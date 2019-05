Cassata #35: Drenthe heeft een nieuw college!

In deze speciale uitzending van Cassata blikken we met de vijf nieuwe gedeputeerden vooruit naar de uitdagingen in hun portefeuilles, praten we over FC Emmen en hebben we het over het 'gevonden mapje' in de zaak Eurochamp.02.10: Introductie van de gedeputeerden voor de komende vijf jaar, met extra aandacht voor nieuweling Hans Kuipers (GroenLinks).05.30: In de vorm van een map kwam het dossier Eurochamps weer uit de kast vallen. Wat vinden de gedeputeerden van het hele debacle?09.31: Vijf gedeputeerden in plaats van vier. Wat gaat die extra man kosten?12.48: De portefeuilles zijn herverdeeld. Wie krijgt wat? En waar gaan de gedeputeerden de komende tijd mee bezig?35.46: Vijf gedeputeerden, vijf grote uitdagingen.47.17: Bijl treedt terug uit de RvC van FC Emmen, Henk Brink zet de deur op een kier voor geld voor een nieuw stadion voor de voetbalclub.52.47: Hoe moeten ondernemers reageren op dreigbrieven van windmolenactivisten? En hoe groen is het bestuursakkoord van Drenthe?01.02.00: VNO-NCW vindt dat onderwijs en bedrijfsleven de krapte op de arbeidsmarkt moeten opknappen, terwijl de provincie aan zijlijn toekijkt.01.05.23: Vijftig miljoen hebben we. Waar gaat dat geld naartoe?Margriet BenakCees Bijl (PvdA)Henk Brink (VVD)Henk Jumelet (CDA)Hans Kuipers (GL)Tjisse Stelpstra (CU)Genoten van Cassata? Abonneer je ook op onze podcast Drenthe Toen over de geschiedenis van Drenthe en op de Sportcast , onze podcast over de (amateur)sport in Drenthe.