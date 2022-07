Vervelende verrassing van wethouder verbaast voorzitter SV Borger

Het college van de gemeente Borger-Odoorn is van mening dat de investeringsverhouding tussen het veen- en zandgedeelte van de gemeente een scheve is. "We hebben heel wat investeringen gedaan op zand. We willen dat de investeringen eerlijker verdeeld worden met veen. Op die wijze zal prioritering plaatsvinden", verklaart een woordvoerder van de gemeente.

En dus sorteert het college voor op een mogelijke streep door de werkzaamheden op het sportpark in Borger. De wethouder ziet het simpelweg niet gebeuren deze bestuursperiode. "Dat is haar eigen inschatting. Het klinkt misschien hard, maar het is wel eerlijk. Het is of dit of dezelfde boodschap volgend jaar als we de bal in de lucht houden", verklaart de woordvoerder, "Het is geen fijne mededeling, maar na een paar zandinvesteringen is nu het veen eerst aan de beurt."