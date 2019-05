Periodetitel geeft Noordscheschut vierde kans op historische promotie

De ploeg die vorig jaar nog hard moest strijden voor lijfsbehoud sluit dit seizoen af op de vierde plaats en mag volgende week aantreden in de uitwedstrijd tegen Winsum. Mocht Noordscheschut promoveren naar de Hoofdklasse, dan is dit voor het eerst in de geschiedenis van de club.Noordscheschut was voor de periodetitel afhankelijk van het resultaat tussen Zeerobben en Balk. Balk had bij winst de beste papieren. In een doelpuntrijke wedstrijd trok Zeerobben in 4-3 echter aan het langste eind."Dit had niemand verwacht," stelde trainer Marc van Meel na afloop. "Het was een verdiende overwinning en we hadden de uitslag nog naar een hoger niveau kunnen tillen."Uiteindelijk eindigde de wedstrijd in 2-0 door treffers van Nick Koster en Melvin Mol. Noordscheschut sluit het seizoen af met 42 punten.