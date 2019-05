CSVC pakt titel na lange strijd met Vitesse'63

De titel in de vierde klasse E is een prooi geworden voor CSVC uit Coevorden. De ploeg moest in de tweede seizoenshelft in de achtervolging op Vitesse'63 uit Koekange, maar wist de rollen de afgelopen weken om te draaien. Een 3-0 zege op Nieuw Balinge was genoeg om het kampioenschap te bezegelen. Daardoor keert de club na twee jaar terug in de 3e klasse.

Twee weken terug viel achteraf gezien de beslissing in de 4e klasse E. Koploper Vitesse'63 speelde 1-1 gelijk tegen Tiendeveen en moest daardoor voor het eerst in lange tijd de koppositie weer afstaan. Daarnaast had de ploeg van trainer Ben Batterink het daarna niet meer in eigen hand. De 5-1 zege op MSC van vorige week en de 4-0 zege op Angelslo van vandaag mochten niet meer baten.CSVC had het kampioenschap wel in eigen hand en door de 3-0 zege op Nieuw Balinge werd het seizoen op een perfecte manier afgesloten. Niels Santing scoorde twee goals en ook Bram Maes pikte een treffer mee."Er zat voor de wedstrijd best veel spanning op, maar na het eerste fluitsignaal hebben we dit van ons af kunnen gooien," zegt trainer Marco Jongbloed. "We hebben dit seizoen onze portie pech gehad en in de laatste periode hadden we het geluk weer aan onze hand, dus dit kwam ons ook wel toe. Wij hebben een fantastisch seizoen gehad met het behalen van de titel en de finale van Protos Weering."Voor Jongbloed is de titel met CSVC voorlopig de laatste. De trainer neemt afstand van het voetbal nadat hij drie maanden geleden werd getroffen door een hartinfarct. "Dat heeft best veel impact op me gehad en de spanning en de druk die hier omheen hangt werd me even teveel," legt hij uit.Voor Jongbloed van het zijn eerste seizoen als hoofdtrainer bij de ploeg. CSVC zal volgend seizoen met een nieuw gezicht voor de ploeg naar de 3e klasse trekken. Daarnaast zal de ploeg ook gaan putten uit nieuw talent uit de jeugd.