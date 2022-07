GGD bouwt nieuw coronatest- en vaccinatiecentrum in Assen

De GGD verwacht de komende tijd meer mensen die zich willen laten testen op of vaccineren tegen het coronavirus. Met de gemeente Assen werd gezocht naar een nieuwe plek. Aan de Zwedenlaan (Messchenveld) werd voldoende ruimte gevonden, het centrum wordt 2000 vierkante meter groot en heeft 250 parkeerplaatsen. "Deze locatie aan de Zwedenlaan is toekomstbestendig, voldoende groot en makkelijk bereikbaar (aan de A28)", schrijven de gemeente Assen en de GGD.

Op dit moment heeft de GGD twee locaties in gebruik in Assen voor vaccineren en testen. Testen kan aan de Aziëweg, vaccineren aan de Amerikaweg. Die stromen worden straks weer bij elkaar gebracht. Volgende week wordt begonnen met de werkzaamheden. "Voor bezoekers en medewerkers zal het binnenklimaat comfortabel zijn, ook bij hoge of lage temperaturen. Door de ligging is de toeleiding van het verkeer naar en van het test- en vaccinatiecentrum goed te regelen."