LTC loopt titel mis na gelijkspel bij Be Quick

Het Asser LTC kreeg kansen genoeg in Haren, maar slaagde er niet in om de winnende te maken tegen Be Quick 1887 en daarom loopt de formatie van trainer Richard Poortman de titel mis in de 3e klasse C.

Zuidhorn, tot vandaag de nummer 3 in deze klasse, pakte het kampioenschap. De ploeg uit Groningen profiteerde van de misstap van LTC en versloeg zelf nummer 2, Loppersum, met 6-0.Voor LTC rest, net als vorig seizoen, de nacompetitie voor promotie naar de tweede klasse."Dit is een mislukt seizoen", aldus LTC-captain Raphael Tuankotta. "We moeten het ons zelf verwijten. Misschien niet allen vandaag, maar ook in de eerste periode die we als zesde afsloten. Maar ook vandaag kregen we legio kansen, maar misschien was het soms allemaal net wat te geforceerd."Grote sta in de weg van LTC was Alessandro Hesseling, de gelegenheidsdoelman van Be Quick 1887. Hij bleek vrijwel niet te passeren, al stond het vizier van Richard Mulder, Mahdy Youssef, Stefan Kuntz en Marc Heerings ook niet echt op scherp en als de schoten al tussen de palen kwamen waren ze eigenlijk te slap of een te gemakkelijke prooi voor Hesseling.Het probleem groeide voor de Assenaren toen de thuisclub op 1-0 kwam na twintig minuten (treffer van Stephan Christophi). Het duurde tot twintig minuten voor tijd voordat de gelijkmaker tegen de touwen vloog (kopbal Rick Mast). Diezelfde Mast kreeg daarna een dot van een kans op de 1-2 en Richard Mulder zag in de extra tijd zijn inzet gekeerd worden door, wie anders dan, Hesseling."We moeten de kop weer schoon krijgen nu. We gaan dinsdag trainen op weg naar de eerste nacompetitiewedstrijd. Het seizoen duurt in het meest gunstige geval nog drie weken. Tja, eigenlijk gaat het nu pas beginnen, hoe zeer ik nu ook baal dat we de titel niet hebben gepakt", aldus LTC-trainer Richard Poortman.