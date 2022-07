Gesteggel rond Emmer casino: burgemeester trekt vergunning in

Bij het overschrijven gaat het alleen weer mis, zegt Vissers. Want opnieuw prijkt de naam van de holding op het document. Maar dat is niet het enige probleem.

Vissers: "De gemeentelijke jurist gaf het advies aan de burgemeester om de vergunning in te trekken. Want een vergunning mag volgens Emmen enkel op de naam van een natuurlijk persoon komen te staan en niet op dat van een BV." Waarop Van Oosterhout het juridische advies opvolgde.

Het argument spitste zich tijdens de zitting toe op of enkel een bedrijf of een natuurlijk persoon vermeld moet worden. Voor Vissers is dat klip en klaar. "Eerder dit jaar verschafte de gemeente ook een vergunning aan Flamingo Casino, ook in Emmen. Ook hier wordt de bv opgevoerd als vergunninghouder. Daar kan het dus wel."