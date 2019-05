Cultspits Papito verlaat vijfde klasse F

"Ik ga waarschijnlijk weer terug naar Dedemsvaart", verklapt Papito na de remise op de slotdag tegen Erica'86. Door een late tegentreffer van de opponent uit Zuidoost-Drenthe blijft DOS'63 de hekkensluiter van de vijfde klasse F.Papito schitterde in een van de eerste uitzendingen van de rubriek 'De vijfde klasse F' van het amateurvoetbalprogramma Onze Club. DOS'63 boog met 1-4 voor VEV. Halverwege de tweede helft hield Papito het voor gezien door over de boarding te klimmen en in een rechte lijn de kantine op te zoeken."Jullie mogen me in Dedemsvaart ook opzoeken", glimt Papito. "Het is maar een klein stukje verder."Papito maakte in 2012 de overstap van SCD'83 naar DOS'63. De bonkige aanvaller speelde vier seizoenen in het zwart-wit van de formatie uit Linde. Waar Papito vorig jaar tien keer het net vond, stokte dit seizoen de productie bij zeven treffers.