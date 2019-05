FC Klazienaveen gedwongen tot nacompetitie na nederlaag tegen FC Meppel

"Veilig spelen zat er wel in, maar we hebben de afgelopen weken kansen laten liggen," stelt Prins. "Ook in de wedstrijd tegen Meppel speelden we best goed en hebben we er alles aan gedaan, maar onze kansen wilden er gewoon niet in."Klazienaveen kwam na een kwartier spelen nog wel op voorsprong door een doelpunt van Nick van der Sleen, maar niet veel later viel de bal voor de voeten van Meppel-speler Hans Mansveld die de gelijkmaker binnen schoot. Na rust bepaalde Wiebe de Jong de eindstand op 1-2."Twee domme fouten van ons kosten ons de kop. De teleurstelling is dan ook groot. Helemaal omdat we met een goede serie bezig waren. Kijk maar naar ons puntentotaal. Normaal gesproken ben je daarmee gemakkelijk veilig in deze klasse," aldus Prins.Door de nederlaag gaat Klazienaveen de nacompetitie in, waarbij de eerste tegenstander 3e-klasser Loppersum zal zijn. "We moeten drie finales spelen en kunnen ons dan geen fouten veroorloven. We moeten ons opnieuw opladen om ervoor te zorgen dat we in de 2e klasse blijven."In de stand van de 2e klasse J is De Weide op de vierde plaats de best geklasseerde Drentse ploeg. FC Meppel volgt op de zevende plaats en Drenthina eindigt als negende. Die ploeg gat met een periodetitel op zak richting de nacompetitie. DZOH blijft op de elfde plaats net buiten de gevarenzone voor nacompetitie.