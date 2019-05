OM eist bijna drie miljoen van drugsbende uit Meppel

Zes mannen verschijnen vandaag tijdens een regiezitting over de zogeheten ontnemingsvorderingen voor de rechtbank in Assen.De bendeleden werden in augustus 2017 veroordeeld voor de import van 88 kilo cocaïne vanuit de Dominicaanse Republiek (via de Antwerpse haven) naar Nederland, het voorbereiden van een transport van 400 kilo drugs, drugshandel en de export van coke en speed naar Duitsland en Zweden.Een aantal bendeleden werd ook veroordeeld voor het witwassen van het geld dat ze ermee verdienden, het bezit van zware wapens en lidmaatschap van een criminele organisatie.De 35-jarige bendeleider Saied H. kreeg de hoogste straf: acht jaar cel. Die zit hij momenteel uit . Hij heeft volgens justitie ook het meeste verdiend met de drugshandel: het OM gaat uit van bijna twee miljoen euro. Dat moet hij afdragen aan de staat, is de eis.Plaatsgenoot Kamal A. (34) is veroordeeld tot twee jaar cel en heeft volgens justitie ruim 400.000 euro verdiend met de illegale handel. Ivo J. (29), de voormalige rechterhand van Saied H., wordt aangeslagen voor bijna drie ton. Hij was volgens de rechtbank bij vrijwel alle criminele activiteiten van de bende betrokken en hield ook een boekhouding bij. Hij kreeg een veel lagere straf dan H., omdat hij justitie heeft geholpen door bijna veertig verklaringen over de bende af te leggen. Die openheid moest hij bekopen met ernstige bedreigingen , waardoor hij lange tijd door justitie moest worden beschermd.Net als Saied H. hebben Kamal A. en Ivo J. hun celstraffen geaccepteerd. Alleen J., die inmiddels in Flevoland woont, moet die nog deels uitzitten. Hij verschijnt niet vandaag maar woensdag voor de rechter, omdat zijn advocaat vandaag niet kan.Van de 45-jarige Willem S. uit Dronten wil justitie ruim één ton hebben en van Meppeler Mel E. 78.000 euro. Zij zijn veroordeeld tot respectievelijk drie en één jaar cel. Tegen die straffen zijn ze in beroep gegaan, maar bij het hof in Leeuwarden is nog altijd geen zitting geweest. E. runde een seksclub bij Nijeveen in de tijd dat de bende actief was. De leden kwamen daar vaak bij elkaar. Naar aanleiding van de strafzaak is E.'s vergunning om de zaak te exploiteren ingetrokken.Ook Almeerder Hassan H. (55), de oom van de bendeleider, wacht nog op zijn hoger beroep. Ondertussen eist het OM vandaag in Assen ruim 36.000 euro van hem. Dat zou hij hebben verdiend door als vrachtwagenchauffeur de in containers verstopte cocaïne vanuit de haven van Antwerpen naar Nederland te halen. H. heeft altijd ontkend dat hij wist dat hij coke heeft vervoerd, maar werd wel veroordeeld tot anderhalf jaar cel.Van Pascal W. (46) uit Emlichheim eist justitie ruim 55.000 euro. Hij speelde een kleinere rol en is veroordeeld tot tien maanden celstraf. Ook hij werkte mee met justitie en kreeg daardoor te maken met bedreigingen, waardoor hij moest onderduiken. W. is ook in beroep gegaan.Het gaat vandaag in de Asser rechtbank om een regiezitting, waarbij de advocaten onder meer getuigen mogen oproepen. De verwachting is dat de raadslieden en de officier van justitie de komende maanden schriftelijk hun standpunten uitwisselen over wat de veroordeelde bendeleden met de drugshandel hebben verdiend.De meeste verdachten hebben ontkend of gezwegen en de verwachting is dan ook dat ze het niet eens zijn met de bedragen die justitie eist. Over een aantal maanden volgt een slotzitting, waarna de rechtbank bepaalt wat de zeven mannen uiteindelijk moeten betalen.