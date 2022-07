Celstraffen geëist voor gijzeling met kruisboog in Roswinkel

Het Openbaar Ministerie (OM) eist een celstraf van 86 dagen tegen een 42-jarige man uit IJmuiden voor het gijzelen van een man in zijn woning in Roswinkel. Die straf heeft de man in voorarrest uitgezeten. Daarom eiste het OM ook een half jaar voorwaardelijke celstraf tegen de man.

Bij de gijzeling in mei vorig jaar kreeg hij hulp van een 42-jarige man uit Zuidlaren. Ze kenden elkaar nog van school. Ze dachten dat de man in Roswinkel in zijn woning de vriendin van de Zuidlaarder vasthield. Ze beschuldigden hem van mensenhandel, maar daarvan bleek achteraf niets.

Kruisboog

De mannen drongen met veel geschreeuw de woning in Roswinkel binnen en wekten de indruk dat zij een vuurwapen bij zich hadden en daarmee zouden schieten. De Zuidlaarder dreigde met een gespannen kruisboog en hoorde voor zijn rol een voorwaardelijke celstraf van een jaar tegen zich eisen.

Maar de gezochte vrouw was niet in Roswinkel. Daarom moest de Roswinkeler verplicht mee naar een woning in Stadskanaal. Daar zou de vrouw zitten, in een drugspand. De IJmuider besloot niet verder mee te gaan naar Stadskanaal en bleef achter bij de woning in Roswinkel.

Politie grijpt in

De vrouw was ook niet in de woning in Stadskanaal. Daarop gingen beide mannen terug naar Roswinkel. Daar stond de politie hen op te wachten. Buurtgenoten hadden agenten gebeld, omdat er 's nachts zo werd geschreeuwd in die woning. De gijzeling duurde al met al ongeveer anderhalf uur.

De vrouw bleek later ernstig verslaafd te zijn aan GHB en is inmiddels in de hulpverlening beland.