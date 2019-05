Jaap Rensen na Ode aan Aleid: Dit is heel erg bijzonder

"Heel erg bijzonder is het", zegt de oud-directeur. "Ik zit er echt van te genieten. De voorstelling is goed op elkaar afgestemd."Drie dagen lang staat het Rensenpark in het teken van de muziek- en dansvoorstelling. "Op Hemelvaartsdag 1935 was de grote dag... En hoe? Er kwamen maar liefst vijfduizend bezoekers naar Emmen. Zo veel mensen zijn er nog nooit op een dag in Emmen geweest", vertelt een voice-over.Het publiek lacht. Door middel van beelden, orkestklanken, dans en muziek krijgt het publiek een inkijkje in het ontstaan van het dierenpark, dat Willem Oosting oprichtte. Dochter Aleid nam samen met haar man Jaap de directie in 1970 over, tot 1995. Educatie stond bij hen hoog in het vaandel, net als dierenwelzijn en vernieuwing. Onder hun bewind groeide de Emmer dierentuin uit tot een succes.Aleid Rensen overleed in 2016 en Harmonie Euterpe vatte al snel daarna het idee op om deop te gaan voeren. "Dat is toen via mijn dochter gegaan", zegt Jaap. "Ik was nog kapot van alles.""Ze kwamen vrij snel na het overlijden bij ons met het idee", zegt dochter Maaike. "Toen stonden we er in van: rustig, we weten het nog niet helemaal. Maar toen kwamen we wat meer op de hoogte en het heeft goed uitgepakt. Het is zo liefdevol gedaan.""Heel bijzonder hoor", vult Jaap weer aan. "Ik ben blij dat het uiteindelijk gebeurd is."Ook veel oud-medewerkers kwamen naar de voorstelling toe. "Ik ben geen reünie-mens. Maar in deze vorm, is het gewoon hartstikke leuk", zegt Roelinus Reurink, die 49 jaar lang werkte bij de dierentuin. "En al die foto's en video's; ik ken ze allemaal. Eén van mijn mooiste herinneringen is met een nijlpaardje in een kinderbadje naar Willem Duys (voor het programma Voor de Vuist Weg). Klotsen, klotsen. Daar ging je dan. Dat soort dingen. Dat is nu niet meer voor te stellen."Drie avonden is de show bijna uitverkocht. "We hebben nog een paar kaartjes", zegt Wendy Grobben van de organisatie. "Het was vanavond heel spectaculair. De familie Rensen was er ook, dat maakt het extra speciaal."Vanavond om 20:30 uur is de laatste voorstelling.