Lassers in opleiding strijden tegen elkaar tijdens de Skills Heroes: 'Jeugd inspireren'

Een dik paar handschoenen, een lashelm en veel talent hadden de leerlingen van het Drenthe College in Emmen vandaag bij zich. Zes lassers in opleiding gingen met elkaar de strijd aan in de Skills Heroes vakwedstrijd. De winnaar plaatst zich voor de kwalificaties voor het NK.

De 17-jarige Wessel Kip is één van de deelnemers. Dat hij mag meedoen aan de Skills Heroes komt voor hem als een verrassing. "Ik had niet verwacht dat ik zo goed zou worden in het werk", vertelt Kip. "Het is vooral veel tijd erin steken, leren en veel doen. Er heeft zeker wat stress en zweet ingezeten."

De talentvolle Kip merkt ook dat het beroep waarvoor hij in opleiding is niet heel populair is. "Dat vind ik wel jammer. Er mag gerust meer jeugd hier op de opleiding komen. Constant bezig zijn, grote stukken metaal aan elkaar lassen, helemaal geweldig", zegt de lasser in opleiding. "Ik probeer anderen te inspireren om ook de metaal in te komen. Op social media post ik foto's van projecten die ik doe."

Veel keuze

Het aantal leerlingen daalt niet, maar stagneert wel. En dat vindt opleidingsmanager Arjan Peters wel jammer. "Leerlingen hebben zoveel keuze als het gaat om een opleiding", legt Peters uit. "En helaas staat de opleiding tot lasser niet bovenaan. Terwijl het een fantastisch mooi vak is, ontzettend veel werk in is te vinden en je krijgt goed betaald."