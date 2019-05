Sprintzege voor Bosman in Omloop van de Hoeksche Waard

De wielerwedstrijd op het Zuid-Hollandse eiland ging over een afstand van 159 kilometer en is onderdeel van de Clubcompetitie. Ongeveer 35 kilometer voor de meet maakte een grote groep renners zich los van het peloton. VolkerWessels-Merckx, de ploeg van Bosman zat met drie renners mee.In een lange eindsprint trok Bosman uiteindelijk aan het langste eind. "ik was blij met twee ploeggenoten in de kopgroep, daarmee konden we het goed uitspelen. Toen ik de sprint aanging dacht ik nog wel dat het erg ver was, maar ik zag geen wiel doorkomen, dus het was eigenlijk wel lekker. Dit is een mooie bevestiging voor mij en voor de ploeg dat we goed bezig zijn," vertelde Bosman na afloop.