Bus rijdt straks toch echt over Eelder Hoofdweg

Bewoners van de Hoofdweg in Eelde kunnen binnenkort bussen door hun straat verwachten. De gemeenteraad van Tynaarlo verwierp vanavond een motie om bij het OV-bureau aan te dringen op een andere busroute.

De Hoofdweg in Eelde wordt opnieuw ingericht. De weg is gevaarlijk en de raad besloot al eerder om er een 30-kilometerweg van te maken. Ook het riool is aan vervanging toe.

Fietsers als verkeersremmers

Tynaarlo Nu kwam met een motie. De fractie vindt het een slecht idee om de Hoofdweg - die toch al als 'gevaarlijk' bekend staat - ook nog eens te belasten met busverkeer. "Het is een slecht plan", vindt fractievoorzitter Richard Aeilkema. "Dat fietsers straks als 'verkeersremmende objecten' worden ingezet, vinden wij geen goed idee."

De partij diende daarom een motie in om de plannen per direct stil te laten leggen. Daarnaast moest de gemeente Tynaarlo in gesprek gaan met het OV-bureau om te kijken of er een route mogelijk was die de bus over de Legroweg zou voeren.

Pilot

Tynaarlo Nu vond in de heer Klaver een medestander. De inspreker en omwonende zegt nauwelijks te zijn betrokken in het proces rondom de herinrichting van de Hoofdweg. "Dat er een nieuw riool moet komen, prima. Maar dat de bus hier langs moet, terwijl het al gevaarlijk is, daar kan ik niet bij."

Ook hij stelde voor de bus over de Burgemeester J.G. Legroweg te laten rijden. "Wanneer er straks werkzaamheden aan het riool zijn, kun je een pilot starten om die route te onderzoeken."

Alternatieve waarheid

Els Kardol (D66) wees Aeilkema erop dat de gemeente Tynaarlo maar weinig zeggenschap heeft over de route van de bus. Gezinus Pieters (VVD) onderstreept dat en wil bovendien tempo maken. "De plannen liggen al te lang stil."

Henk Middendorp (CDA) vindt dat Tynaarlo Nu de verkeersdeskundigen die zich over het onderwerp hebben gebogen diskwalificeert. "Dat kan niet. Tynaarlo Nu leeft in een alternatieve waarheid en zet experts in het hemd, door doodleuk te zeggen dat de route wel over de Legroweg kan. Er zijn onderzoeken naar gedaan en die wijzen een andere kant op."

Gulden middenweg

Wethouder Jelbrich Peters zegt dat de route over de Hoofdweg als 'gulden middenweg' geldt. "Op deze manier gaat de bus niet dwars door de woonwijk en niet buiten het dorp langs", zei ze.