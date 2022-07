Brand in centrum Rolde na harde knal

In Rolde woedt een brand in een pand aan de Middenstraat. Volgens een woordvoerder van de brandweer ging aan de brand een harde knal vooraf.

Wat de brand en de knal veroorzaakte is nog onduidelijk. De brand ontstond in de kapsalon in een winkelcentrum. Volgens de brandweer is er niemand gewond geraakt bij de brand.