Hoofdverdachte uitbuitingszaak Assen naar het Pieter Baan Centrum

Een 45-jarige Assenaar, die verdacht wordt van het seksueel uitbuiten van meerdere vrouwen in Assen, moet voor onderzoek naar het Pieter Baan Centrum. De man is vorig jaar nog in dat centrum onderzocht, maar werkte toen niet mee.

Acht verdachten werden vorig jaar in maart aangehouden, nadat twee vrouwen aangifte deden van gedwongen prostitutie. Drie verdachten zitten nog vast en blijven de komende drie maanden ook vastzitten. De drie (twee mannen en een vrouw) verschenen dinsdagochtend voor de rechtbank in Groningen, tijdens een inleidende zitting. De inhoudelijke behandeling van de zaak laat nog een tijd op zich wachten.

Volgens hun advocaten zijn de aangiftes onbetrouwbaar. Alle verklaringen staan haaks op elkaar of de aangeefsters komen telkens terug op wat eerder is verklaard.

De 45-jarige Assenaar is eerder voor geweldsfeiten veroordeeld. "Er is een stijgende lijn te zien, dat baart zorgen", zei de officier van justitie. De Assenaar kampt vermoedelijk met een persoonlijkheidsstoornis en een verstandelijke beperking. De aanklager hoopt dat een nieuw onderzoek in het Pieter Baan Centrum meer zicht geeft in hoeverre deze stoornis meespeelde in het plegen van strafbare feiten. De officier van justitie overweegt tbs te eisen.