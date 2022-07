Een automobilist is vanavond gewond geraakt bij een ongeluk bij Anloo. De man raakte met zijn auto van de weg en ramde een kastje, waarna hij in de berm tot stilstand kwam.

Het ongeluk gebeurde op de Gasterenseweg, waardoor de auto van de weg schoot, is nog onduidelijk. De man is door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, hij zat alleen in de auto.