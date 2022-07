Distributiecentrum Jumbo weer vrij na blokkade in avond

Het distributiecentrum van Jumbo in Beilen is vanavond geblokkeerd geweest. Tientallen mensen verzamelden zich op de rotonde voor het centrum, vrachtwagens konden het terrein niet op of af.

Waarnemend Burgemeester Cees Bijl van Midden-Drenthe had volgens hem geen andere keuze dan het protest opnieuw te laten beëindigen. "Ik beschouw dit als een voortzetting van de actie van de boeren die vanochtend beëindigd was. Ze hebben hun punt gemaakt, we moeten hier geen dagelijkse herhaling van maken. Het distributiecentrum van de Jumbo is 29 uur onbereikbaar geweest, we moeten ook denken aan de voedselvoorziening", laat hij weten.