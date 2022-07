Wat vind jij: Het bedrijfsleven heeft gelijk: Nederland dreigt vast te lopen

Een overbelast stroomnet, de stikstofproblematiek en langdurige en ingewikkelde procedures: steeds meer bedrijven komen klem te zitten door alle problemen. En dat kost miljarden economische schade. Dat zeggen ondernemersorganisaties uit het hele land in een brandbrief aan premier Mark Rutte.

"Het is een optelsom van problemen", zegt Ingrid Thijssen, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW in het AD. "De ondernemers lopen vast met de verduurzaming, er kunnen geen woningen gebouwd worden voor hun werknemers en de vergunningsprocedures duren echt ongelooflijk lang in dit land. Het kan wel zeven tot acht jaar duren."