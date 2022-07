Dertig asielzoekers slapen buiten bij aanmeldcentrum Ter Apel

Bij het aanmeldcentrum van Ter Apel hebben vannacht zo'n dertig asielzoekers buiten geslapen. De groep wil niet naar een crisisnoodopvang, omdat zij bang zijn dat hun aanmeldproces wordt vertraagd.

"Sommige mensen willen niet naar de crisisopvang, omdat ze hier snel door de aanmeldprocedure willen", vertelt een asielzoeker die rond middernacht geen opvang heeft aan RTV Noord . Een andere asielzoeker, die met een deel van zijn gezin naar Nederland is gekomen voor gezinshereniging, vertelt dat hij vandaag een afspraak heeft bij de IND en daarom niet naar een crisisopvang wil. "Wij hebben gehoord dat als we die afspraak missen, we erg lang moeten wachten voordat we geholpen worden", vertelt de asielzoeker.

De asielzoeker is bang dat hij niet op tijd terug is in Ter Apel als hij in de avond overgeplaatst wordt. Een woordvoerder van het COA geeft toe dat het er soms wat chaotisch aan toe kan gaan: "Mensen in verschillende stappen van het aanmeldproces zijn op verschillende plekken terecht gekomen, omdat het zo druk is in Ter Apel. Soms komen ze de volgende dag terug en anderen van andere locaties pas later. Mensen zitten daardoor op verschillende plekken en in verschillende stappen in het aanmeldproces. Het overzicht waar iedereen zit is niet het helderst op het moment."

Asielzoeker: 'Ik slaap al acht dagen op een harde vloer'

Daarom besluiten de ongeveer dertig asielzoekers om gisteravond in Ter Apel te blijven, terwijl er geen plek voor ze is. Rond middernacht liggen ze verspreid rondom het asielcomplex in Ter Apel. Een deel ligt direct op de stenen voor de ingang van het COA. Een ander deel ligt op het grasveld of ligt tegen een grote boom voor een hokje van de IND.

Even verderop staat iemand met twee rugtassen: één op zijn rug en buik. Hij vertelt al acht dagen te wachten op een plek in de opvang van Ter Apel. "Ze zijn alleen mijn papieren verloren en slaap daardoor al acht dagen op een harde vloer. Ik ben uitgeput", zegt hij terwijl hij richting de cameraploeg loopt. "Dit voelt echt heel slecht. Heel slecht."

"Er is geen communicatie. Je kan niet naar binnen lopen. Alles is hier slecht", vertelt een asielzoeker uit Syrië die ook buiten slaapt. Waarom dat is, zegt hij niet te weten.

"Volgens mij is het azc binnen vol. Waarschijnlijk moeten we daarom buiten slapen."

'Ze hebben zelf besloten niet in de bus te stappen'

Het COA benadrukt dat er wel plek was in een crisisnoodopvang in een andere plaats. "We hebben de groep daarover geïnformeerd door middel van een brief en ook hebben we het uitgelegd. Er stonden bussen klaar om de asielzoekers naar een opvang te brengen. De asielzoekers hebben zelf besloten om niet in te stappen", vertelt woordvoerder Jacqueline Engbers van het COA.

De organisatie werkt sinds oktober vorig jaar in een 'crisismodus', omdat het aanmeldcentrum al zo'n negen maanden overvol zit. Asielzoekers worden daarom naar crisisopvangplekken gebracht waar het de bedoeling is om zo kort mogelijk te verblijven. Toch kost dat veel improvisatiewerk, omdat soms pas laat bekend wordt waar de asielzoekers naartoe kunnen.