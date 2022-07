Driekwart Drentse gemeenten zal komende jaren krimpen

In negen van de twaalf Drentse gemeenten gaat het aantal inwoners tussen nu en 2035 waarschijnlijk krimpen. Dat melden onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Planbureau voor de Leefomgeving. Alleen in de stedelijke gemeenten Assen, Emmen en Meppel is er sprake van groei.

De onderzoekers hebben een vergelijking gemaakt tussen 2021 en de verwachte situatie in 2035. De aangenomen krimp in driekwart van de Drentse gemeenten komt volgens de onderzoekers door vergrijzing. Volgens hen verhuizen jongeren naar elders, bijvoorbeeld voor studie of werk. Procentueel wordt de grootste krimp verwacht in de gemeente Aa en Hunze: -9,2 procent.

De groei is het grootst in Meppel: +6.8 procent. Ook Assen (+3,8) en Emmen (+0,8) noteren een plus.