LTO Noord: Weggooien stikstofkaart door provincie Drenthe een 'goed begin'

Het in de prullenbak gooien van de stikstofkaart door de provincie Drenthe is een goed begin, zegt LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins. "Dat de provincie het samen wil doen, is ook goed. Wat mij nog wel zorgen baart, is dat ik wel gehoord heb dat het doel overeind staat."

Gisteren maakte gedeputeerde Henk Jumelet bekend dat het de stikstofkaart, vorige maand gepresenteerd door minister Van der Wal voor Stikstof en Natuur, terzijde schuift. De provincie is van mening dat de kaart geen geschikt uitgangspunt is. "We gaan wel degelijk aan de slag. En dat zijn we ook al een hele tijd. We zitten met een stikstofprobleem. We moeten de natuur gaan herstellen."

Volgens LTO-bestuurder Bruins is het doel van het kabinet, vijftig procent reductie voor 2030, niet realistisch. "Eigenlijk zag je dat ook in de kaart. Je zag dat er overal doelen gesteld werden die soms wel tot zeventig procent reductie gingen. En dat was nog te weinig als je keek naar de natuurdoelen die er in stonden." Ook de keuze voor zogeheten transitiegebieden hekelt Bruins. "Het is niet haalbaar. Alleen stikstof gebruiken als indicatie voor natuurherstel is niet juist."

'Bijstellen natuurdoelen'

Liever ziet Bruins dat er wordt gekeken of de natuurdoelen wel kloppen of dat daarin bijgesteld moet worden. "En moet je soms andere maatregelen durven nemen. En dat zegt de provincie gelukkig wel, soms moet je bijvoorbeeld in de waterhuishouding iets doen en dan kan het natuurgebied prima herstellen en zelfs meer stikstof aan." LTO Noord ziet het liefst dat er een natuurdoelanalyse wordt gemaakt. "Kloppen de plaatjes altijd wel? De kaarten zijn tientallen jaren opgesteld en soms zit daar een ambitie in waarvan je zegt: 'Dat is eigenlijk niet realistisch'. Daar durft men bijna niet over te praten."

In het komende jaar moeten de plannen gemaakt worden. Zorgt de opstelling van de provincie ervoor dat de gemoederen wat tot bedaren komen onder de boeren? Bruins: "Ik hoop dat meer provincies dit gaan doen. We hebben een goede relatie met de provincie. Ik hoop ook dat het gaat doordringen in Den Haag. Want uiteindelijk zal de regering de provincies gaan houden aan een bepaald doel."

Bruins verwacht met de provincies afspraken te kunnen maken. "Maar als het Rijk zegt: we gaan eroverheen en voeren het toch uit. Dan is het lastig. Ik hoop dat Den Haag door de opstelling van Drenthe en hopelijk andere provincies denkt: we moeten Johan Remkes, of iemand anders, met een andere boodschap op pad sturen om te bemiddelen." Remkes is afgelopen weekend door het kabinet naar voren geschoven om vanaf half augustus te gaan bemiddelen in de stikstofkwestie.

Boerenprotesten

Door de kabinetsplannen is er al jaren onrust onder de boeren. Na de bekendmaking van de recente stikstofplannen is het aantal boerenprotesten flink toegenomen. Deze week worden vooral distributiecentra van supermarkten geblokkeerd. Bruins: "Ik ben altijd kritisch geweest op protesten die het niet helpt om de samenleving achter ons te laten blijven staan. Ik snap heel goed de protesten, de hopeloosheid spreekt eruit over het toekomstperspectief."