Pakt vv Hoogeveen toch nog de titel?

Het is de laatste reguliere speeldag in het zondagvoetbal en het belooft een spannende middag te worden voor veel clubs, waaronder voor vv Hoogeveen. De hoofdklasser is nog steeds in de race voor de titel.

De opdracht voor de ploeg van trainer Nico Haak is duidelijk: winnen bij Alcides.Daarnaast moeten de blauwhemden hopen op hulp van een andere Drentse club, namelijk Achilles 1894. De Asser club, die de laatste wedstrijd speelt in de geschiedenis van de roemruchte zondagtak, gaat namelijk op bezoek bij koploper DEM in Beverwijk. Weet Achilles 1894 een punt of meer te behalen, dan is Hoogeveen (mits die ploeg dus wint) kampioen.Er is nog een scenario denkbaar voor een feestje in Hoogeveen. Hoogeveen kan namelijk aan een gelijkspel voldoende hebben bij Alcides. In dat geval moet Achilles 1894 winnen bij DEM met minimaal twee goals verschil.Overigens heeft Hoogeveen bij het mislopen van de titel nog steeds kans om te promoveren naar de derde divisie. De Drentse club won namelijk de 1e periodetitel in de hoofdklasse A.