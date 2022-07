Tientallen boeren voeren actie bij Groningen Airport Eelde

Volgens burgemeester Marcel Thijsen van de gemeente Tynaarlo gebeurt het protest 'in goed overleg' met de autoriteiten. "Er is contact geweest met de boeren, het Openbaar Ministerie, de politie, de marechaussee en de gemeente", zegt Thijsen. "De boeren hebben aangegeven het protest netjes te willen houden. Ik heb er dan ook vertrouwen in dat het ordentelijk zal verlopen."