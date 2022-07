Provincie wil zes ton extra uitgeven voor energietransitie

Doel van de provincie is onder meer het voorkomen van overbelasting op het elektriciteitsnet. Het plan is om door samenwerking met gemeenten, bedrijven en netbeheerders een 'intelligente' en 'flexibele' elektriciteitsvoorziening op bedrijventerreinen op te zetten. Hier worden vraag en aanbod met elkaar afgestemd. 'Dit gebeurt met intelligente meet- en regeltechniek in de gebouwen en op kritieke punten in het plaatselijke elektriciteitsnet', schrijft de provincie.