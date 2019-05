Ondernemen in Drenthe: Hightech cv-ketels uit Coevorden

"Als je stilstaat als bedrijf dan ga je op den duur vanzelf kapot, dus je moet innoveren", vertelt Louis Visser. Hij is productontwikkelaar bij Intergas."De kern van wat wij doen is dat we alle kennis in huis halen. Dus programmeren, ontwerpen van onderdelen en het certificeren." Visser legt uit dat de lijnen daardoor kort zijn. Als iets aangepast moet worden aan een product dan is de betreffende collega op loopafstand te vinden. Dat komt volgens Visser de kwaliteit van het maakproces ten goede."We zitten nu met zo’n 25 man op ontwikkeling. De helft daarvan programmeert, de andere helft tekent. Wat we een groot deel van de tijd doen is nieuwe dingen ontwikkelen. Nieuwe ketels, nieuwe thermostaten." Dat Nederland van het gas af wil blijft ook niet onopgemerkt volgens Visser. "Warmtepompen zijn we ook mee bezig. Er is nu een transitie naar waterstof." En ook daar is het bedrijf druk mee volgens Visser. "We lossen problemen uit het veld op met bestaande producten en we ontwikkelen nieuwe producten."Voor een groot deel van de Nederlandse woningen is een cv-ketel nog steeds de beste oplossing en dus maakt Visser zich geen zorgen over de toekomst. Sterker nog: het bedrijf groeit als kool en breidt flink uit."Nederland ligt heel ver voor met cv-ketels in vergelijking met China of de Verenigde Staten. Dus daar hebben we nog een grote markt die we aan kunnen boren met onze huidige producten", zegt Visser. Een groot deel van de ketels gaat naar het buitenland.