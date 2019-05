Emmen viert feest terwijl Nieuw Buinen treurt

Door de nederlaag is Nieuw Buinen gedegradeerd en komt het volgend seizoen, voor het eerst sinds 1992, weer in de tweede klasse uit.De goede bedoelingen van Nieuw Buinen konden na nog geen twee minuten in de prullenbak. Patrick Eberhard, die voor de wedstrijd nog werd gehuldigd voor zijn honderdste wedstrijd in het shirt van Emmen, kopte een vrije trap onhoudbaar in het doel (1-0).Drie minuten later verzuimde Janiek Arends alle spanning uit de wedstrijd te halen, door een enorme kans op 2-0 te missen. De aanvaller raakte, vrijstaand voor het doel van de gasten, de bal verkeerd.Daarna viel er voor het publiek weinig te genieten. Emmen had controle, zonder dat het gevaarlijk werd, terwijl Nieuw Buinen pas in de 27ste minuut een keer gevaarlijk werd.Emmen besliste de wedstrijd voor rust. Zes minuten voor de pauze kopte Sander de Grote uit de eerste corner voor Emmen raak. Drie minuten later besliste Nick Kroeze de wedstrijd. Met een afstandsschot knalde de verdediger de 3-0 binnen.De tweede helft kon bijna schriftelijk worden afgedaan. Het publiek veerde nog drie keer op. Bij de 3-1 van invaller Jarno Giezen, de 4-1 van Patrick Eberhard en de 5-1 van Rogier Luiken. Het wachten was op het eindsignaal, waarna Kjell Scherpen de schaal mocht uitreiken aan het team dat goed bevriend was met zijn overleden broer.Emmen keert na 1985 terug in de hoofdklasse. In dat jaar ging Emmen betaald voetbal spelen en begonnen de amateurs in de vierde klasse.